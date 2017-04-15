Катар продолжит сотрудничать с Россией в рамках ОПЕК

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Доха рассчитывает развивать сотрудничество с РФ, в том числе в рамках ОПЕК для координации позиции по ценам на нефть, заявил в субботу глава МИД Катара Мухаммед Рахман Аль Тани по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня мы провели конструктивную встречу с моим коллегой министром Лавровым. Был достигнут заметный прогресс, нам многого удалось достигнуть в двустороннем плане с 2016 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в Москве. Мы видим, что был дан большой импульс, особенно в сфере инвестиций. Мы продолжаем наши усилия по сотрудничеству в сфере газа, нефти, а также по договоренностям о сотрудничестве в рамках ОПЕК для сохранения необходимых для нас цен на нефть",- сказал он.