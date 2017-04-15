СМИ узнали, какую модель сотрудничества ЕС готов предложить Британии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Евросоюз на фоне Brexit рассматривает план, по которому Великобритания временно останется под покровительством ЕС, став членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Еврокомиссии.

EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании, которая являлась членом ассоциации до 1973 года. В состав EFTA входят не являющиеся членами ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Членство в EFTA, в рамках которой Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария ведут свободную торговлю друг с другом, позволит Великобритании обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону (EEA), членство в которой предоставляет свободный доступ к единому рынку Евросоюза.

Подобный вариант часто называют "норвежской моделью", пишет Politico. Норвегия не является членом ЕС, однако интегрирована в союз как член Европейской экономической зоны и участник Европейской ассоциации свободной торговли.

Модель позволит сохранить текущие торговые связи Британии с ЕС и уберечь ее от негативных экономических последствий до того, как Лондон и Брюссель определятся с будущим своих экономических отношений, сообщил чиновник в Еврокомиссии.

Издание отмечает, что план крайне нежелателен для сторонников "жесткого Brexit", поскольку потребует от Великобритании принятия четырех свобод ЕС, в том числе свободу перемещения лиц. Министр финансов Филип Хаммонд ранее заявил, что Великобритания не сможет остаться в общем рынке ЕС из-за вопросов миграции.

Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.