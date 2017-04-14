ЦБ РФ готов к диалогу с Минфином о повышении качества ОСАГО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банк России готов к диалогу с Минфином РФ по различным аспектам повышения качества услуги ОСАГО и удобства для автовладельцев. Вместе с тем, ЦБ пока не получал от министерства ни комплексного предложения по ОСАГО, ни экономического обоснования ряда новаций. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регулятора.

Ранее в интервью РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что российские автовладельцы могут получить возможность приобретать полис ОСАГО сразу на три года, также на рынке может появиться единый полис каско-ОСАГО. Кроме того, Минфин рассчитывает с 2020 года полностью отказаться от ограничения выплат по европротоколу в рамках общего лимита ОСАГО.

Единый полис каско-ОСАГО

Некоторые российские страховщики встретили идеи Минфина неоднозначно, о чем представители компаний рассказали РИА Новости. Например, заместитель гендиректора по розничным видам страхования СК "Согласие" Дмитрий Кузнецов заявил, что механизм этих идей еще не проработан, и на детальную проработку потребуется очень много времени.

Директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников считает, что, в частности, введение единого полиса каско-ОСАГО потребует существенных изменений законодательства. Кроме того, по его словам, на сегодняшний день очень актуальна проблема поддельных полисов ОСАГО, и пока она не будет решена, о таких инновациях говорить преждевременно.

Печников добавил, что в то время, как на уровне правительства обсуждается вопрос о полном переходе на электронное ОСАГО, в том числе для борьбы с подделками, идеи о комплексном бланке полиса выглядят весьма неоднозначно.

Он отметил, что сейчас на сайтах страховых компаний в личном кабинете можно оформить е-ОСАГО, а у многих страховщиков также реализована возможность оформления в личном кабинете полиса каско. Поэтому в условиях, когда в электронной форме может быть оформлен целый комплекс услуг, предложение о переходе к единому бланку смотрится противоречиво.

Вместе с тем, по словам директора дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, комплексное автострахование – это действующая практика европейского рынка. Княгиничев предположил, что в России такой вариант возможен после отказа от регулирования тарифа по ОСАГО.

Свободу тарифам



В Минфине считают, что отказ от регулирования тарифов ОСАГО может произойти в 2021 году.

Однако, по словам Княгиничева, говорить сейчас о перспективах ОСАГО в 2021 году, как минимум, преждевременно с учетом проводящейся в настоящее время реформы, которая серьезно затрагивает этот сегмент. Ее последствия будут видны в лучшем случае в конце 2018 года.

Печников же считает, что переход к свободным рыночным тарифам необходимо делать как можно скорее, что все экономические предпосылки к этому уже сложились и затягивание этого процесса будет усугублять кризис в отрасли.

Кроме того, по словам Печникова, если будет переход к свободным тарифам по ОСАГО, то теоретически можно предположить и возможность отказа от ограничений выплат по европротоколу в переделах лимита по ОСАГО.

Печников отметил, что и такие нововведения, как ОСАГО на три года, также можно вводить только при переходе к свободным тарифам, в противном случае, с учетом валютных колебаний и инфляции, это создаст дополнительную нагрузку на отрасль и усугубит убыточность. Тем более, сразу оплатить полис ОСАГО за три года, по его мнению, смогут не все.

А Княгиничев добавил, что непонятно, как в этом случае будет применяться коэффициент бонус-малус (КБМ, коэффициент безаварийности).

По поводу снятия ограничения выплат по европротоколу Княгиничев сказал, что в европейских странах пока не отказались от ограничений – при наличии жертв вызов полиции обязателен.