В России может появиться единый полис каско-ОСАГО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские автовладельцы могут получить возможность приобретать полис ОСАГО сразу на три года, также на рынке может появиться единый полис каско-ОСАГО, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее. Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа "голд". Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование", — рассказал Моисеев.

Сейчас договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года.

Единого формата для полисов каско и ОСАГО пока не существует, это два совершенно разных договора. При этом если договор по ОСАГО направлен на покрытие материального ущерба третьим лицам, пострадавшим в ДТП и носит обязательный характер, то соглашение каско, котоое предусматривает страховую защиту автомобиля страхователя, заключают на добровольной основе.