В России может появиться единый полис каско-ОСАГО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские автовладельцы могут получить возможность приобретать полис ОСАГО сразу на три года, также на рынке может появиться единый полис каско-ОСАГО, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Сейчас договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года.
Единого формата для полисов каско и ОСАГО пока не существует, это два совершенно разных договора. При этом если договор по ОСАГО направлен на покрытие материального ущерба третьим лицам, пострадавшим в ДТП и носит обязательный характер, то соглашение каско, котоое предусматривает страховую защиту автомобиля страхователя, заключают на добровольной основе.