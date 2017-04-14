ЦБ добавил в реестр филиалы рейтинговых агентств Moody's, S&P и Fitch

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Банк России внес в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиалах "большой тройки" — Moody's, S&P и Fitch, следует из материалов регулятора.

"Банк России 14 апреля 2017 принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиале частной компании с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (г. Москва)…, о филиале частной компании с ограниченной ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (г. Москва)…., о филиале компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (г. Москва)", — сообщил регулятор.

Согласно новому законодательству, российские власти переходят к использованию в регуляторных целях только рейтингов по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. В число аккредитованных Банком России игроков входят недавно созданное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и "Эксперт РА" (RAEX).

Внесение в реестр ЦБ филиалов "большой тройки" разрешает Moody's, S&P и Fitch продолжать вести рейтинговую деятельность в России. Однако чтобы их рейтинги использовались в регуляторных целях, им необходимо открыть не филиалы, а дочерние структуры в России.