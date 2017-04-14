Иран и ЕАЭС не смогли договориться о зоне свободной торговли

РИА НОВОСТИ. ШУВАЛОВ: ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ЗСТ МЕЖДУ ИРАНОМ И ЕАЭС ПОКА НЕ ПОДПИСАНО, СТРАНЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОТВЕТОМ ИРИ