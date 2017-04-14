Путин рассказал, как интеграция в ЕАЭС помогла участникам союза

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Интеграция в ЕАЭС стала подушкой безопасности для государств-участников и помогла нивелировать воздействия неблагоприятной внешней конъюнктуры, наблюдается рост объема взаимной торговли внутри союза и поставок в третьи страны, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Как подушка безопасности наши интеграционные институты сработали, в определенной степени нивелировали воздействия неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям",- сказал Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Как заявил он, "сотрудничество в рамках ЕврАзЭс продвигается успешно". "Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно",- сказал российский лидер.

По его словам, в январе текущего года по сравнению с январем прошлого объем взаимной торговли в рамках союза вырос на 38%, а поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%.

"Существенно улучшилось, и это отмечаю как, наверное, самое главное, структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров",- сказал Путин.