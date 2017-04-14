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Экономика

АПИ Дальнего Востока в 2017 году заключило 14 соглашений на 10 млрд рублей

03:2514.04.2017
(обновлено: 03:26 14.04.2017)
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Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia/ voldemar992

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) за первые три месяца 2017 года заключило 14 соглашений о реализации новых проектов в ДФО общим объемом инвестиций 10,1 миллиарда рублей, сообщает Минвостокразвития.

Города России. Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Минвостокразвития планирует привлечь на Дальний Восток 60 миллиардов рублей

По словам генерального директора агентства Леонида Петухова, в первом квартале поступило восемь заявок на шесть миллиардов рублей от инвесторов, желающих развивать бизнес на территории Свободного порта Владивосток.

"Еще шесть заявок на 4,1 миллиарда рублей подали инвесторы на реализацию проектов в ТОР "Комсомольск" (Хабаровский край) и ТОР "Надеждинская" (Приморье). Так, компания "Смарт Капитал" намерена вложить 2,5 миллиарда рублей в развитие сельского хозяйства в Приморском крае. Инвестор займется выращиванием риса и сои. В плане — ежегодное производство 30 тысяч тонн риса и пяти тысяч тонн соевых бобов", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты агентства привлекают инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, сегодня создается совместная платформа с японским банком международного сотрудничества и Фондом развития Дальнего Востока по привлечению и поддержке японских инвесторов в ТОР и СПВ. С помощью данной платформы уже в 2017 году планируется привлечь трех новых резидентов, до 2026 года — еще порядка 50 резидентов с общим объемом инвестиций 14 миллиардов долларов. Аналогичные решения прорабатываются с партнерами из КНР и Республики Корея.

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"Будет создана система единого окна для инвесторов. Мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники министерства, инвесторы, региональные власти и все профильные структуры, которые отвечают за этот проект. Она заработает уже в мае", — сообщил Петухов.

По данным министерства, в общей сложности агентство заключило 31 соглашение на сумму 46,7 миллиарда рублей, 14 из них — о создании предприятий в ТОР на сумму 30,2 миллиарда рублей, еще 17 — в Свободный порт Владивосток на сумму 16,5 миллиарда рублей.

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