Boeing 737 MAX 9 успешно выполнил первый испытательный полет

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Самолет Boeing 737 MAX 9 в четверг успешно совершил первый испытательный полет над Пьюджет-Саунд (побережье Северной Америки), таким образом программа летных испытаний самолета идет по графику, сообщает производитель в четверг.

Полет состоялся в 10.52 по местному времени, самолет приземлился в 13.34 на аэродроме производителя в штате Вашингтон.

"Первый полет MAX 9 является очередным этапом, который продолжает серьезный послужной список программы", — приводятся в сообщении слова президента Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера.

Новый самолет Boeing 737 MAX 9 входит в передовое семейство самолетов Boeing 737 MAX, рассчитан на перевозку 178 пассажиров в типовой двухклассной компоновке, призван заменить собой модель Boeing 737-900ER. Дальность полета нового судна составляет 6,5 тысяч километров, крейсерская скорость 842 километра в час. Boeing ожидает, что самолет будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Портфель заказов от мировых компаний на самолеты данного семейства составляет 3,6 тысячи самолетов. Один из заказчиков российская группа S7.