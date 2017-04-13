Нефть дорожает на данных МЭА о снижении ее рыночного предложения

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нефть торгуется с умеренно положительной динамикой днем в четверг после выхода данных Международного энергетического агентства (МЭА) о снижении предложения "черного золота" в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 55,94 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,17% — до 53,20 доллара за баррель.

Трейдеры отреагировали на данные из доклада МЭА, согласно которым предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это также на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года.

Подобную динамику агентство объясняет снижением добычи важных производителей, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи ОПЕК. Предложение со стороны стран, не входящих в картель, в марте также снизилось — на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысячи. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Инвесторы также продолжают отыгрывать в четверг обнародованные днем ранее данные о снижении запасов нефти в США. Как сообщило минэнерго этой страны, запасы снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 533,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы, напротив, увеличились на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей.

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