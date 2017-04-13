Нефть дорожает на данных МЭА о снижении ее рыночного предложения

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нефть торгуется с умеренно положительной динамикой днем в четверг после выхода данных Международного энергетического агентства (МЭА) о снижении предложения "черного золота" в марте, свидетельствуют данные торгов.
Трейдеры отреагировали на данные из доклада МЭА, согласно которым предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это также на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года.
Подобную динамику агентство объясняет снижением добычи важных производителей, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи ОПЕК. Предложение со стороны стран, не входящих в картель, в марте также снизилось — на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля, до 57,6 тысячи. Это на 150 тысяч баррелей ниже индикатора аналогичного периода прошлого года.
Инвесторы также продолжают отыгрывать в четверг обнародованные днем ранее данные о снижении запасов нефти в США. Как сообщило минэнерго этой страны, запасы снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 533,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы, напротив, увеличились на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей.
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