Китай предлагает инвестировать в реконструкцию КПП "Забайкальск–Маньчжурия"

ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай предлагает проинвестировать реконструкцию пограничного контрольно-пропускного пункта "Забайкальск-Маньчжурия", который находится в аварийном состоянии, однако федеральное законодательство РФ не предусматривает механизм реализации такого прецедента и вопрос требует согласования с МИД, заявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

"Реконструкция КПП "Забайкальск-Маньчжурия" является составной частью нашего комплексного сотрудничества. Китайская сторона предлагает инвестировать реконструкцию этого пункта пропуска, но в нашем федеральном законодательстве не предусмотрены такие прецеденты", — рассказала журналистам Жданова, которая находится с рабочей поездкой в Пекине для презентации инвестиционного потенциала края.

По словам Ждановой, в настоящее время власти региона прорабатывают этот вопрос с соответствующими федеральными структурами, прежде всего с МИД и всеми контрольно-надзорными службами.

"Вопрос в стадии проработки, даже если закон не описывает механизмов реализации такого прецедента, мы придерживаемся такой точки зрения, почему бы его не создать?", — сказала Жданова.

Она отметила, что реконструкцию пропускного пункта должны были осуществить за счет федеральной программы, но программа изменилась, и Забайкальский край вышел из нее. "Поэтому мы ищем пути, и почему бы не в рамках нашего сотрудничества (с Китаем – ред.) осуществить эту реконструкцию", — сказала глава региона.

Она отметила, что в настоящее время этот пункт пропуска находится в аварийном состоянии.