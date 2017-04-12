"Украинский выбор" призывает к налаживанию экономических связей с Россией

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор", лидером которого является представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, заявляет, что в рамках свободной торговли с ЕС во многом произошла экспортная деградация Украины, необходимо налаживать торгово-экономические связи в рамках БРИКС, ШОС, АТЭС, ЕАЭС, СНГ и с Россией.

"Как видим, неправильный выбор вектора экономической интеграции привел к технологической деградации экономики Украины. В товарной структуре экспорта товаров в январе 2017 года на АПК и товары пищевой промышленности пришлось 44,8% экспорта страны, продукцию металлургии — 24,7%. А вот доля продукции машиностроения Украины сократилась до 8,3%, что еще раз подтверждает технологическую деградацию Украины. В этих условиях Украине необходимо налаживать торгово-экономические связи в рамках БРИКС, ШОС, АТЭС, ЕАЭС, СНГ и в первую очередь с Россией", — говорится в сообщении.

Движение заявляет, что именно РФ является транзитным коридором Украины с выходом на рынки Азии. Кроме того, в России находятся основные рынки сбыта высокотехнологичной продукции промышленности Украины.

"Обеспечив заказами промышленность, Украина сможет обеспечить рост внутреннего производства и экспорта продукции, что приведет к росту внутреннего потребления товаров и услуг, росту занятости, а также увеличению реальных доходов и благосостояния граждан", — добавили в движении.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.