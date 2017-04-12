В РБК подтвердили, что руководство ведет переговоры о продаже холдинга

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из руководителей Объединенной редакции РБК Игорь Тросников подтвердил РИА Новости факт переговоров о возможной продаже холдинга, но сделки, по его информации, пока нет; он подчеркнул, что редакция РБК — не участник переговоров.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что владелец Группы ЕСН Григорий Березкин может купить медиахолдинг РБК у Михаила Прохорова. По данным одного из собеседников издания, стороны принципиально договорились, что сделка может быть подписана до 1 мая. При этом, по данным двух источников, в качестве консультанта выступает "ВТБ Капитал". Еще один источник газеты добавил, что "ВТБ Капитал" не просто консультирует Прохорова, группа сама нашла покупателя. Один из собеседников газеты отметил, что Березкин собирается купить РБК за сумму, существенно меньшую 200 миллионов долларов.

"Ничего кроме того, что я сказал сегодня редакции, и того, что написало, например, Би-би-си, сказать не могу. Мы знаем, что переговоры есть, это глупо скрывать, об этом все написали. Сделки нет, это по моей информации так. Все. Дальше надо просто работать. Не мы же продаем, есть акционер, он перед нами не отчитывается, мы эффективный прибыльный бизнес. Редакция – не участник переговоров", — сказал Тросников РИА Новости.