Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, подтвердили в Минске

МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, сообщила в среду пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Могу подтвердить, что глава государства подписал пакет документов, включая новый Таможенный кодекс", — сказала Эйсмонт РИА Новости.

Ранее директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов сообщил, что Белоруссия подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс. Позже Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.