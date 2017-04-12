Арбитраж Татарстана признал банкротом казанский Интехбанк

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Республики Татарстан по заявлению Банка России признал банкротом казанский Интехбанк, входивший в топ-150 в России по величине активов, и открыл в его отношении конкурсное производство сроком на один год, следует из информации на сайте суда. Другие подробности пока не сообщаются.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интехбанка 3 марта, одновременно с отзывом лицензий у двух других крупных татарстанских банков – Татфондбанка и "Анкор банка сбережений".

Лицензия у Интехбанка была отозвана в связи с неисполнением им требований законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказалось ниже 2%, а размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала.

Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила в марте, что размер "дыры" в капитале Интехбанка оценивается в 14 миллиардов рублей. По ее словам, Интехбанк в рамках операционной деятельности связан с Татфондбанком.

Арбитраж Татарстана 10 апреля признал банкротом "Анкор банк сбережений", занимавший 233-е место в РФ по величине активов, а 11 апреля – Татфондбанк, входивший в топ-50 крупнейших российских банков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Интехбанк на 1 февраля 2017 года занимал 138-е место в банковской системе РФ.