Путин рассказал о влиянии мировой конъюнктуры на экономики РФ и ЕАЭС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На экономику России и партнеров по ЕАЭС негативно повлияли не санкции, а изменение конъюнктуры на мировых рынках, считает президент РФ Владимир Путин.
"Это не соответствует действительности, абсолютно. Потому что, откровенно говоря, санкции здесь ни при чем, то есть их влияние минимально. Что серьезно, так это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но она, эта конъюнктура негативная, повлияла и на экономику наших партнеров. Причем повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую. Есть, конечно, и наша взаимозависимость, в том числе и зависимость наших стран-партнеров от нашей экономики, но, кстати говоря, и нашей от них тоже", — сказал Путин.
По его словам, преимущества, которые дают интеграционные процессы, если их правильно направлять, очевидны.