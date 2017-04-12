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Экономика

Путин рассказал о влиянии мировой конъюнктуры на экономики РФ и ЕАЭС

12:2312.04.2017
(обновлено: 12:24 12.04.2017)
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Президент РФ Владимир Путин во время интервью межгосударственной телерадиокомпании Мир. 11 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На экономику России и партнеров по ЕАЭС негативно повлияли не санкции, а изменение конъюнктуры на мировых рынках, считает президент РФ Владимир Путин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Глава МВФ: мировая экономика набирает рост, но неопределенность сохраняется
В интервью телекомпании "Мир" глава государства не согласился с тем, что экономика России упала из-за санкций, придавив и партнеров по ЕЭАС.

"Это не соответствует действительности, абсолютно. Потому что, откровенно говоря, санкции здесь ни при чем, то есть их влияние минимально. Что серьезно, так это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но она, эта конъюнктура негативная, повлияла и на экономику наших партнеров. Причем повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую. Есть, конечно, и наша взаимозависимость, в том числе и зависимость наших стран-партнеров от нашей экономики, но, кстати говоря, и нашей от них тоже", — сказал Путин.

По его словам, преимущества, которые дают интеграционные процессы, если их правильно направлять, очевидны.

Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 27 февраля 2017
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Кудрин считает, что российская экономика в десять раз отстает от мировых
"А мы, я считаю, действуем очень аккуратно и экономически очень сбалансировано. Мы не забегаем вперед, так, как, например, в некоторых странах Евросоюза. Вот ввели там общую валюту и еще напринимали всяких решений, а потом выяснилось, что экономики некоторых стран, они без собственной валюты не то чтобы не могут жить, но им жить очень сложно, привязавшись к достаточно сильному евро. Они не могут воспользоваться инструментами монетарной политики для того, чтобы ослабить национальную валюту, как-то сманеврировать в этом плане и так далее", — отметил президент.

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