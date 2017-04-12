Грузия отказалась закупать газ у "Газпрома" до конца года

ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузия не намерена закупать топливо у "Газпрома" до конца текущего года, весь необходимый объем природного газа поставит Азербайджан, сообщил министр энергетики Каха Каладзе.
К моменту, когда закончится срок действия двухлетнего контракта с "Газпромом", Грузия, по словам Каладзе, будет еще меньше зависеть от поставок российского топлива, поскольку к этому времени построят новое газохранилище.
Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, основная доля закупок приходится на холодное время года. В 2018 году в Грузии начнут строить подземное газохранилище, которое планируется ввести в строй в 2020-м.
В итоге в середине января Грузия приняла предложение "Газпрома", заключив новое соглашение на два года. Согласно документу, в 2017 году российская сторона оплатит транзит частично деньгами и частично топливом, а в 2018 году — только финансовыми средсвами.