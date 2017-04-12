Грузия отказалась закупать газ у "Газпрома" до конца года

ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузия не намерена закупать топливо у "Газпрома" до конца текущего года, весь необходимый объем природного газа поставит Азербайджан, сообщил министр энергетики Каха Каладзе.

Отказаться от закупок газа Тбилиси, по словам главы ведомства, позволяет соглашение, заключенное с российской компанией. "Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом", — сказал он.

К моменту, когда закончится срок действия двухлетнего контракта с "Газпромом", Грузия, по словам Каладзе, будет еще меньше зависеть от поставок российского топлива, поскольку к этому времени построят новое газохранилище.

Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, основная доля закупок приходится на холодное время года. В 2018 году в Грузии начнут строить подземное газохранилище, которое планируется ввести в строй в 2020-м.

Тбилиси не приобретает топливо у "Газпрома" с 2007 года, до конца 2016-го Грузия получала десятую часть от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Срок действия этого договора с "Газпромом" истек с 1 января, переговоры по новому соглашению затянулись из-за спора вокруг порядка оплаты транзита: российская компания настаивала на расчете деньгами, тогда как Тбилиси хотел получать газ.

В итоге в середине января Грузия приняла предложение "Газпрома", заключив новое соглашение на два года. Согласно документу, в 2017 году российская сторона оплатит транзит частично деньгами и частично топливом, а в 2018 году — только финансовыми средсвами.