В Nord Stream 2 рассказали, где в России будут строить "Северный поток-2"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Nord Stream 2 AG выбрала в качестве основного вариант строительства российского участка "Северного потока-2" через Нарвский залив, сообщил в интервью РИА Новости глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2 Григорий Вильчек.

"Это предпочтительный вариант строительства газопровода. В этом районе нет судоходных путей, самое близкое расстояние до планируемого заповедника в Финском заливе около 4 километров. Здесь гладкое песчаное дно, в разы меньше дноуглубительных работ, маршрут короче, и, соответственно, меньше влияние на окружающую среду", — сказал он.

Выбранный маршрут пересечет территорию Кургальского заказника, добавил он. "Отрезок трассы длиной 3,7 километра непосредственно затронет меньше 0,1% территории заказника", — уточнил Вильчек. Nord Stream 2 рассматривала варианты строительства российского участка газопровода и в районе бухты Портовой, где проходит "Северный поток".

"Если с морским участком особых сложностей не было, то подвести дополнительные объемы газа в бухту Портовая (точка входа в "Северный поток" — ред.) оказалось невозможно из-за плотной застройки, инфраструктуры, соблюдения требований законодательства по минимальным расстояниям между магистральными газопроводами и границами населенных пунктов", — сказал Вильчек. Рассматривались и варианты со строительством газопровода вблизи Санкт-Петербурга, Соснового Бора, однако все они были признаны нереализуемыми. В итоге остановились на двух участках в Кингисеппском районе — на Сойкинском полуострове в районе мыса Колганпя и Нарвском заливе.

"При варианте с мысом Колганпя для газопровода имеется большое количество экологических ограничений на морском участке. Здесь находится ключевая орнитологическая территория, Копорская губа, место массовой линьки водоплавающих птиц. Кроме того, этот маршрут проходил бы близко к островам, на которых, надеемся, в этом году, будет создан заповедник "Восток Финского залива". Подводящий газопровод по данному маршруту пересекал бы Котельский заказник", — сказал Вильчек.

"По совокупности этих и других факторов вариант через Нарвский залив признан более предпочтительным. Несмотря на то, что он пересекает территорию заказника, это более щадящий вариант с меньшим воздействием на окружающую среду", — сказал он.

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