В Nord Stream 2 рассказали, где в России будут строить "Северный поток-2"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Nord Stream 2 AG выбрала в качестве основного вариант строительства российского участка "Северного потока-2" через Нарвский залив, сообщил в интервью РИА Новости глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2 Григорий Вильчек.
Выбранный маршрут пересечет территорию Кургальского заказника, добавил он. "Отрезок трассы длиной 3,7 километра непосредственно затронет меньше 0,1% территории заказника", — уточнил Вильчек. Nord Stream 2 рассматривала варианты строительства российского участка газопровода и в районе бухты Портовой, где проходит "Северный поток".
"Если с морским участком особых сложностей не было, то подвести дополнительные объемы газа в бухту Портовая (точка входа в "Северный поток" — ред.) оказалось невозможно из-за плотной застройки, инфраструктуры, соблюдения требований законодательства по минимальным расстояниям между магистральными газопроводами и границами населенных пунктов", — сказал Вильчек. Рассматривались и варианты со строительством газопровода вблизи Санкт-Петербурга, Соснового Бора, однако все они были признаны нереализуемыми. В итоге остановились на двух участках в Кингисеппском районе — на Сойкинском полуострове в районе мыса Колганпя и Нарвском заливе.
"По совокупности этих и других факторов вариант через Нарвский залив признан более предпочтительным. Несмотря на то, что он пересекает территорию заказника, это более щадящий вариант с меньшим воздействием на окружающую среду", — сказал он.