Глава ФТС России подписал в Японии меморандум о сотрудничестве

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Меморандум о взаимопонимании в области таможенного сотрудничества и содействия торговле между Россией и Японией будет способствовать ускорению таможенных процедур и содействию развития бизнеса, заявил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Булавин находится с рабочим визитом в Японии 11-13 апреля. В среду он провел встречу с генеральным директором Бюро таможни и тарифов министерства финансов Японии Микио Какидзавой.

"Основной вопрос и основной итог сегодняшней встречи – это подписание меморандума о сотрудничестве и развитии внешней торговли. В нем несколько положений. Прежде всего, обмен информацией, на основании которого предполагается ускорение таможенных процедур и содействие развитию бизнеса", — сказал Булавин журналистам по итогам встречи.

Глава ФТС уточнил, что речь идет об обмене информацией по нескольким направлениям: об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), включенных в сектор с минимальными рисками, то есть о законопослушных участниках; обмен информацией об участниках ВЭД, включенных в сектор с высокими рисками; взаимное информирование о задержании наркотиков, оружия, контрафактной продукции; обмен статистической информацией по внешней торговле о том, что Россия поставляет в Японию и что японские компании поставляют в Россию, как это выражается в долларовом эквиваленте и по товарной номенклатуре.

В ходе поездки, помимо уже состоявшейся встречи Микио Какидзавой, у Булавина запланированы также посещения токийской портовой таможенной службы с выходом в Токийский залив на патрульном катере и авиационной таможни в аэропорту Нарита, где будет продемонстрирована работа устройства экспресс-анализа и обнаружения следов взрывчатых веществ и наркотиков.