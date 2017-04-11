Представители двух крупных партий Италии посетят Ялтинский форум в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Группа итальянских политиков от партий "Вперед, Италия" и "Лига Севера" планирует принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба форума.

Форум пройдет в Крыму с 20 по 22 апреля. Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони уже направил приветствие его участникам.

"Мы хотим подчеркнуть необходимость отменить санкции в отношении России и полностью изменить политику Евросоюза. Россия принадлежит к европейским странам, и без России для Европы нет будущего. Наша делегация очень представительная. Этот визит отражает интересы большинства жителей Италии и участников производственных секторов экономики нашей страны", – сказал один из участников делегации, депутат регионального совета Венето от партии "Лига Севера" Стефано Вальдегамбери.

Итальянские политики и бизнесмены получат на форуме статус особых гостей, поскольку итальянская делегация будет самой многочисленной – намерение приехать в Крым высказали более 50 представителей.

Ожидается, что в ЯМЭФ примут участие крупные итальянские промышленники и предприниматели – их визит организовывает торговая палата "Италия – Евразия".

Планируется что участники итальянской делегации на форуме в Ялте обсудят крупные инвестпроекты в Крыму, будет подписано несколько соглашений об укреплении культурных связей.

Председатель правления фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров сообщил, что представители мэрий известных с исторической точки зрения городов Италии планируют заключить соглашения о побратимстве с городами Крыма.

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