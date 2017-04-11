Fitch подтвердило рейтинг США на максимальном уровне

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах США на максимальном уровне "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении Fitch.

Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "F1+", а рейтинг странового потолка — на уровне "AAA".

"Рейтинг США на уровне "ААА" подкреплен непревзойденной финансовой гибкостью государства в качестве эмитента ведущей мировой резервной валюты (на долю доллара приходится почти две трети мировых резервов)", — пишет агентство.

Федеральный дефицит бюджета в 2016 финансовом году впервые за шесть лет увеличился и достиг 3,2% от ВВП. В течение 10-летнего периода Fitch ожидает, что долговая нагрузка сектора государственного управления заметно вырастет. Прогноз по реальному росту ВВП США в текущем году по-прежнему составляет 2,3%, а в 2018 году — 2,6%.

"Снижение налогов вряд ли приведет к долгосрочному и существенному ускорению экономического роста. Слабость на рынке труда усиливается, а производительность и демографические тенденции сдерживают потенциальные темпы роста до менее 2%. Повышение протекционизма в торговле и ограничение иммиграции будет негативным фактором для роста в среднесрочной перспективе", — отмечает агентство.

Fitch также ожидает, что ФРС США продолжит осторожно увеличивать процентные ставки в течение прогнозируемого периода: два повышения на 0,25% в 2017 году и четыре — в 2018 году. Сам Федрезерв по-прежнему ожидает еще два подъема ставки в текущем году. В последний раз комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку в марте — до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.