Инвестиции России в итальянскую экономику достигли $2,4 миллиарда

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские капиталовложения в итальянскую экономику на сегодняшний день достигли 2,4 миллиарда долларов, что вдвое больше инвестиций Италии в экономику России, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник по итогам российско-итальянских переговоров.

"Сейчас российское капиталовложение в итальянскую экономику составляет 2,4 миллиарда долларов и пока в два раза превышает личные инвестиции Италии в экономику России", — сказал Путин.

Президент отметил, что Италия и Россия продолжают традиционное тесное сотрудничество в экономической сфере: по размеру внешнеторгового оборота с Россией, "даже в условиях непростой глобальной конъюнктуры", Италия занимает шестое место.

"Причем в первый месяц текущего года после определенного, прямо скажем, серьезного спада, все-таки был отмечен рост почти на 33%", — добавил Путин, отметив, что стороны планируют закрепить наметившуюся позитивную динамику торговли и наращивать взаимные инвестиции.