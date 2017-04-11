Чистый отток капитала из России в первом квартале вырос почти вдвое

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Чистый отток капитала из РФ в первом квартале составил 15,4 миллиарда долларов против 8,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне 15,4 миллиарда долларов и был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов. В то же время прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства", — говорится в сообщении.