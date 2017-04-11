Силуанов считает, что экономика несильно зависит от цен на нефть

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Минфина России Антон Силуанов не видит чрезвычайной зависимости российской экономики от нефтяных цен, которую его предшественник на посту министра, глава совета ЦСР Алексей Кудрин по-прежнему считает оной из главных структурных проблем, замедляющих рост ВВП России.
"Зависимость российской экономики от сырьевой составляющей сокращается", — возразил в свою очередь Силуанов.
"Россия все меньше и меньше зависит от сырья. Ее бюджет, который раньше больше чем наполовину формировался за счёт нефтегазовых доходов — сейчас эта зависимость гораздо ниже", — сказал он. Глава Минфина признал, что это связано, скорее всего, с падение сырьевых цен на внешних рынках. Но, по его словам, этот болезненный момент пройден.
Кроме того, по словам министра, власти принимают меры по дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяной конъюнктуры, искренно на это направлены принимаемые правительством бюджетные правила.
"Каждый год бюджет будет становиться менее чувствительным к внешним факторам, а значит у государства будет меньше желания править налоговую систему или активно участвовать на финансовых рынках", — сказал он.