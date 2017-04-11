США
11.0411 апреля12:16МСК
USD57.39+0.47
EUR60.75+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Силуанов считает, что экономика несильно зависит от цен на нефть

12:0111.04.2017
0772
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Минфина России Антон Силуанов не видит чрезвычайной зависимости российской экономики от нефтяных цен, которую его предшественник на посту министра, глава совета ЦСР Алексей Кудрин по-прежнему считает оной из главных структурных проблем, замедляющих рост ВВП России.

Денежные купюры России
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Welt: российская экономика надежнее и крепче "турбулентной еврозоны"
"К более структурным причинам (медленного роста ВВП – ред.) я отношу и чрезвычайную зависимость нашей экономики от нефти. Поэтому пока цена будет на нефть низкая, у нас не будет роста. Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока. Наша зависимость от нефти остается достаточно высокой", — заявил Кудрин, выступая на конференции ВШЭ.

"Зависимость российской экономики от сырьевой составляющей сокращается", — возразил в свою очередь Силуанов.

"Россия все меньше и меньше зависит от сырья. Ее бюджет, который раньше больше чем наполовину формировался за счёт нефтегазовых доходов — сейчас эта зависимость гораздо ниже", — сказал он. Глава Минфина признал, что это связано, скорее всего, с падение сырьевых цен на внешних рынках. Но, по его словам, этот болезненный момент пройден.

Алексей Кудрин на XVIII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. 11 апреля 2017
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кудрин: российская экономика по-прежнему чрезвычайно зависима от нефти
"Цена нефти, обеспечивающая сбалансированность нашего платежного баланса, сейчас составляет 35-40 долларов за баррель. В 2013 году это было около 100 долларов", — напомнил он.

Кроме того, по словам министра, власти принимают меры по дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяной конъюнктуры, искренно на это направлены принимаемые правительством бюджетные правила.

"Каждый год бюджет будет становиться менее чувствительным к внешним факторам, а значит у государства будет меньше желания править налоговую систему или активно участвовать на финансовых рынках", — сказал он.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена