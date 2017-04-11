Силуанов считает, что экономика несильно зависит от цен на нефть

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Минфина России Антон Силуанов не видит чрезвычайной зависимости российской экономики от нефтяных цен, которую его предшественник на посту министра, глава совета ЦСР Алексей Кудрин по-прежнему считает оной из главных структурных проблем, замедляющих рост ВВП России.

"К более структурным причинам (медленного роста ВВП – ред.) я отношу и чрезвычайную зависимость нашей экономики от нефти. Поэтому пока цена будет на нефть низкая, у нас не будет роста. Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока. Наша зависимость от нефти остается достаточно высокой", — заявил Кудрин, выступая на конференции ВШЭ.

"Зависимость российской экономики от сырьевой составляющей сокращается", — возразил в свою очередь Силуанов.

"Россия все меньше и меньше зависит от сырья. Ее бюджет, который раньше больше чем наполовину формировался за счёт нефтегазовых доходов — сейчас эта зависимость гораздо ниже", — сказал он. Глава Минфина признал, что это связано, скорее всего, с падение сырьевых цен на внешних рынках. Но, по его словам, этот болезненный момент пройден.

"Цена нефти, обеспечивающая сбалансированность нашего платежного баланса, сейчас составляет 35-40 долларов за баррель. В 2013 году это было около 100 долларов", — напомнил он.

Кроме того, по словам министра, власти принимают меры по дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяной конъюнктуры, искренно на это направлены принимаемые правительством бюджетные правила.

"Каждый год бюджет будет становиться менее чувствительным к внешним факторам, а значит у государства будет меньше желания править налоговую систему или активно участвовать на финансовых рынках", — сказал он.