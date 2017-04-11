Торговый оборот России и Италии за три года упал с $54 до 20 миллиардов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Торговый оборот России и Италии в последние три года упал с 54 до 20 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

"И в экономике есть свои проблемы, потому что, скажем прямо, наш торговый оборот за последние три года уменьшился с 54 до 20 миллиардов долларов, что, конечно, печально и для стран, и для бизнеса", — сказал Медведев.

Как отметил он, причиной подобного стало, в том числе изменение цен на ряд товаров, в том числе энергоносителей, но есть и субъективные причины, "а именно, приняты ограничительные меры, которые, конечно, не способствуют развитию отношений".

Медведев предложил президенту Италии на встрече поговорить о существующих двусторонних связях, договоренностях и других вопросах.

Как говорится в справке о встрече, в январе 2017 года зафиксирован рост объемов взаимной торговли на 33,7% — до 1,37 миллиарда долларов. Российский экспорт увеличился на 32,45% — до 0,9 миллиарда долларов: за счет роста поставок продукции ТЭК, прежде всего нефтепродуктов и сырой нефти, машин и оборудования, химической продукции, импорт — на 36,3%, до 0,5 миллиарда долларов: за счет увеличения закупок оборудования и механических устройств, продукции химпрома.