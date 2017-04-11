Кудрин: российская экономика по-прежнему чрезвычайно зависима от нефти

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Российская экономика пока так и не перешла к новой модели работы, зависимость от нефтяных цен остается чрезвычайно высокой, заявил председатель совета фонда Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что обновленные прогнозы финансовых властей предполагают рост экономики РФ на ближайшие годы не выше 1,5-2%.

"В общем, это не то, что нас всех сегодня удовлетворяет. Есть еще указание президента и подготовленные предложения по наращиванию темпов роста сверх средних в мировой экономике, но безусловно, все ведущие центры соглашаются — у нас есть общее понимание того, что в экономике есть серьезные структурные проблемы, которые не преодолены. Пока мы не начнем их преодолевать, мы не выйдем на более высокие темпы потенциального роста", — сказал Кудрин, выступая на конференции в Высшей школе экономики.

Прежде всего, по его словам, серьезной структурной проблемой является чрезвычайная зависимость нашей экономики от нефти. "Поэтому, пока цена на нефть будет низкая, у нас будут низкие темпы роста", — считает бывший министр финансов.

"Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики, новая не появилась. Поэтому зависимость нашей экономики остается достаточно высокой", — подчеркнул Кудрин.

Также он отметил очень слабое состояние государственного управления, которое не позволяет правильно фокусирововать задачи, распределять ресурсы, в том числе государственные, и давать достаточные стимулы для развития. "У государства нет четкой программы действий. Сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным", — посетовал Кудрин.