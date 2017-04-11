ОАК планирует вложить в модернизацию около 100 млрд рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) до 2020 года планирует инвестировать в техническое перевооружение и модернизацию около 100 миллиардов рублей, глава ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, корпорация за последние годы инвестировала порядка 25 миллиардов рублей в техническое перевооружение и модернизацию.

"Всего в горизонте до 2020 года предусмотрено порядка 100 миллиардов (рублей — ред.) наша инвестиционная программа, которую на эти цели направить", — сообщил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

ОАК создана в 2006 году и включает в себя около 30 предприятий российского авиастроения. Основными направлениями деятельности ОАК являются разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.