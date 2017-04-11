Эксперт: проверка новостей Google не должна превратиться в цензуру

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Автор программы "Закулисье политики" Джастин Рассел, который обладает 25-летним опытом разработки стратегий для правительственных агентств США и компаний конгрессменов, считает, что механизмы проверки новостей на достоверность, которые вводят компании Google и Facebook, могут позитивно отразиться на ситуации с фейковыми новостями в Сети.

Главное здесь — не переборщить, чтобы компании не начали бороться с инакомыслием, считает эксперт.

Рассел напомнил, что в период предвыборной кампании 2016 года в США многие фейковые новости были продвинуты через социальные меди – Facebook и Twitter. "Многие люди пользуются ими (соцсетями) как основным источником информации. До сих пор, когда они видели в Facebook или Twitter новость, которая была похожа на историю, заслуживающую доверия, они воспринимали это как данность. А потом узнали, что это не просто фейковые новости, а попытки повлиять на выборы", — отметил Рассел.

"Обе стороны этим грешили. Не только республиканцы. Сейчас Facebook и Google хотят проверять факты. Я думаю, что это хорошая вещь", — добавил он.

Рассел надеется, что речь идет о борьбе с откровенным обманом, а не с альтернативными мнениями. "Есть Fox News, MSNBC и CNN, у них разные точки зрения. С этим не нужно бороться, нужно бороться с такими откровенными фейками, как, например, Pizzagate", — говорит он. При этом эксперт сожалеет, что американцы зачастую "слишком ленивы", чтобы самостоятельно проверять правдивость информации.

"Пиццагейт" – сетевой скандал, основанный на распространившихся в интернете слухах о том, что экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон якобы возглавляла преступное сообщество по сексуальной эксплуатации детей, центром которого была пиццерия Comet Ping Pong в Вашингтоне. Закусочная начала получать сотни сообщений и телефонных звонков с угрозами от людей, поверивших в слухи.

Google ранее добавила в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки информации. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.

Решение компаний вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые эксперты видят в нем откровенное давление на демократию в сети.