Мэр Москвы и члены СПЧ обсудили строительство трассы в Кусково

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обсудили с мэром Москвы Сергеем Собяниным связанные с экологией вопросы, в том числе ситуацию со строительством автотрассы по территории лесопарка Кусково, создание в столице особо охраняемых природных территорий и перспективы внедрения общественного транспорта на электрической тяге.

В понедельник члены СПЧ встретились с мэром Москвы, в рамках встречи обсуждались, в том числе вопросы градостроительной политики, экологии, реализация программы по пятиэтажкам.

Глава СПЧ Михаил Федотов по итогам встречи сообщил РИА Новости, что в числе других вопросов затрагивались проблемы строительства участка Северо-восточной хорды, которая соединит Юго-Восток и Север Москвы, по территории лесопарка Кусково.

"Мэр Москвы объяснил свою позицию, мы её подробно обсудили и согласились с тем, что очень важно сохранить зеленые насаждения в Москве и улучшить экологию города. И то, что будут проводиться компенсационные посадки деревьев, очень важный момент; в то же время, конечно, нам жалко каждое срубленное дерево. С другой стороны, мы понимаем, что строительство этой хорды позволит на 10% улучшить транспортную ситуацию в этой части Москвы, следовательно, сократятся вредные выбросы автомобилей", — пояснил глава СПЧ.

По его словам, вопрос "решать все равно надо, сведя экологический ущерб к минимуму и обеспечив коммуникацию с жителями".

На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы говорится, что Северо-Восточная хорда должна соединить по периферии юго-восток и север Москвы — самые густонаселенные районы столицы. Трасса длиной 29 километров пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Строительство начато в 2013 году.

Ранее Собянин сообщал, что строительство Северо-Восточной хорды позволит уменьшить количество выбросов от автомашин в Москве на 10% и в ближайшие два года серьёзно улучшит транспортную инфраструктуру.

Также Федотов сообщил, что участники встречи говорили о необходимости создания в Москве особо охраняемых природных территорий.

Затрагивались и проблемы транспортной инфраструктуры города, рассказал глава СПЧ, в частности, перспективы общественного транспорта на электрической тяге.

"Очень возможно, что скоро у нас появятся электрические автобусы, один из них уже сейчас проходит обкатку в Москве. Если он хорошо себя покажет, тогда, может быть, постепенно все автобусы перейдут на электрическую тягу. Естественно, это будет очень большим преимуществом Москвы в плане экологии", — добавил правозащитник.

Во встрече с мэром столицы в понедельник участвовали председатель СПЧ Федотов, замглавы совета Евгений Бобров, члены СПЧ Кирилл Кабанов и Сергей Цыпленков, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская.