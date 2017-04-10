Клинцевич считает маловероятной приостановку чартерных полетов в Турцию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что сообщения о возможной приостановке чартеров в Турцию — это предупреждение, которое вряд ли сразу же может материализоваться.

Ранее источник в отрасли сообщил РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию.

"На мой взгляд, эта информация больше похоже не на ложную тревогу, а на предупреждение. Правда, не думаю, что оно вот так сразу может материализоваться в приостановку чартеров. Мы будем следить за развитием событий в Турции, надеясь, что ситуация останется под контролем властей", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "неоднозначная позиция, занятая турецким руководством по вопросам сирийского урегулирования, не способствует борьбе с международным терроризмом, что, в свою очередь, осложняет и без того непростую внутриполитическую обстановку в самой Турции".