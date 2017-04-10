Иностранные участники приватизации "Роснефти" получат госнаграды РФ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами нескольких иностранных граждан, принявших участие в сделке по приватизации 19,5% акций "Роснефти", следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В январе банк Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).

Согласно указу, за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ Орденом Почета награжден председатель совета директоров акционерного общества "Банк Интеза" ("дочка" итальянской группы Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико.

Орденом Дружбы награждены исполнительный директор суверенного фонда "Катарское инвестиционное агентство" (QIA) Аль Тани Абдаллу Бен Мухаммед Бен Сауд, гендиректор Glencore Айван Глазенберг, полномочный представитель банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессину.

Орден Дружбы также получат президент "ИМИ Банка" (Италия) Гаэтано Миччике и гендиректор компании "Сифаль" Жиль Реми (Франция).