Экватор пройден: Соколов рассказал, как идет строительство моста в Крым

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, работы уже выполнены больше чем на половину, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в центре внимание находится также строительство и реконструкция почти 240 километров трассы "Таврида" в Крыму, летом там должны быть развернуты работы на всем протяжении дороги.
В свою очередь Путин отметил, что работы в Крыму можно вести круглый год и оба проекта нужно сдать вовремя. "Как мы говорили, нужно, чтобы и дорога, и мост синхронно вступили", — подчеркнул президент.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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