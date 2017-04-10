Ситуация на мировых фондовых рынках в апреле 2017 (4)

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением на фоне геополитических рисков, индекс РТС упал ниже психологической отметки 1100 пунктов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ к 10.00 мск снижался на 0,7% — до 2006 пунктов, индекс РТС — на 1,3%, до 1099 пунктов.

Нефть с утра торгуется на уровне 55,5 доллара за баррель по марке Brent.