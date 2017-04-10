Египет изучает последствия воскресных терактов для туристической отрасли

КАИР, 10 апр — РИА Новости, Надим Зуауи. Египетские власти изучают вероятное влияние воскресных террористических атак на туристический сектор страны, заявил глава департамента международного туризма в Комитете по развитию туризма Египта Ахмед Шукри, пишет газета "Аль-Яум ас-Сабиа".

В воскресенье два мощных взрыва прогремели в египетских города Танта и Александрия, погибли почти 50 человек.

"Последствия терактов в Танте и Александрии окажут негативное воздействие на процесс выздоровления египетского туристического сектора", — сказал Шукри.

При этом, по его словам, туристическим представительствам Египта за рубежом поручено отслеживать реакцию СМИ, а также деятелей туристической отрасли на теракты в стране.

"Оценить реакцию на инцидент за рубежом можно только спустя три дня, когда ситуация будет более ясная", — сказал Шукри.

По его словам, после изучения реакции на теракты как внутри страны, так и за ее пределами, будет принято решение о дальнейших действиях в этом направлении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта. Кадры с места проишествия

Турсектор Египта переживает сложный период после падения самолета с российскими туристами в конце 2015 года. Сейчас гостиницы египетских курортов заполнены не более чем на треть.