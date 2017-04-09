В Турции выращивают кольраби вместо томатов из-за российского эмбарго

АНКАРА, 9 апр— РИА Новости. Фермеры южных провинций Турции стали меньше выращивать томаты, входящие в перечень видов сельхозпродукции, на которые распространяются российские ограничительные меры, вместо них выращивают капусту кольраби, сообщает агентство Anadolu в воскресенье.

Отдавать предпочтение капусте кольраби начали фермеры района Газипаша провинции Анталья, который традиционно считается одним из центров выращивания томатов в Турции.

"Капуста кольраби – также весьма выгодный продукт, который дает урожай уже через 70-80 дней после посадки. И цены на нее также весьма выгодные. Поэтому в будущем году ожидаем расширения сельхозугодий под посадку кольраби", — заявил глава Союза фермеров района Газипаша Юсуф Челик,

Эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено Россией с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ приняло решение допустить на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые.

В марте было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и капусты брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.