"Это стыд": Всемирный банк упрекнул Киев за неэффективную работу

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украина нерационально расходует средства, выделяемые ей Всемирным банком (ВБ), заявила в интервью "Зеркалу недели" региональный директор банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

По ее словам, проблема заключается в работе украинских властей на всех уровнях. "Ответственные за реализацию проектов министерства на Украине, к сожалению, работают очень медленно и неэффективно", — отметила Кахконен.

"Мы очень хотим увидеть увеличение выборки средств по нашим программам. На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей", — заявила представитель ВБ.

Как поясняет "Зеркало недели", инвестиции ВБ должны идти на целый ряд проектов, среди которых социальная помощь, строительство дорог, развитие энергосбережения. Однако Киев использует лишь около пяти процентов этих средств и в итоге платит за резервирование займов больше, чем расходует на реальные нужды.

В конце марта Всемирный банк на месяц отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Украине 150 миллионов долларов финансовой помощи. Ранее организация намеревалась выделить эти деньги по ускоренной процедуре.