Морские терминалы на южных Курилах включили в состав сахалинского порта

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в состав морского порта Невельск включены терминалы на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан на южных Курилах, документ размещен на сайте кабмина в субботу.

"В целях создания условий для развития рыбоперерабатывающих кластеров на Дальнем Востоке в состав морского порта Невельск включены дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводск, Малокурильск, расположенных на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан", — говорится в документе.

Распоряжение подготовлено Минтрансом РФ в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета о развитии рыбохозяйственного комплекса 19 октября 2015 года. Документом меняются границы морского порта Невельск, которые были утверждены в 2010 году.