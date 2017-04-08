Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Две компании, разрабатывающие нефтеносные пески в Канаде, сократили производство из-за нехватки синтетического нефтяного сырья, которая уже привела цены на нефть в США и Канаде к многомесячному максимуму, пишет агентство Рейтер.
Подразделение китайской CNOOC, Nexen Energy, также снизило добычу на проекте Long Lake на 48%, сообщила агентству два источника. На месторождении добывается около 40 тысяч баррелей неразбавленного битума.
В результате канадская нефть Western Canada Select с поставкой в мае подорожала до максимума за 22 месяца, торгуясь на 9,6 доллара ниже американской WTI. Смесь Mars Sour торгуется с дисконтом в 1,2 доллара — это наименьшая скидка с сентября 2015 года, а Light Louisiana Sweet дешевле WTI на 2,35 доллара — минимум с марта 2016 года.