КНР приветствует участие США в сотрудничестве рамках нового Шелкового пути

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай приветствует участие США в сотрудничестве в рамках стратегии "Один пояс — один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде.

"Китайская сторона приветствует участие США в сотрудничестве в рамках стратегии", — приводит в субботу МИД КНР слова китайского лидера по итогам встречи с Трампом.

Председатель КНР также отметил, что расширяются перспективы для торгово-экономического сотрудничества Пекина и Вашингтона, обе стороны должны воспользоваться этим шансом. По словам Си Цзиньпина, Китай также намерен укреплять сотрудничество с США в правоохранительной сфере, совместно бороться с распространением наркотиков, отмыванием денег, киберпреступлениями.

Си Цзиньпин также сказал, что сторонам необходимо усиливать гуманитарные обмены, продвигать сотрудничество в образовательной сфере, в сфере туризма, культурного обмена, спорта, развивать сотрудничество в медицине.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.