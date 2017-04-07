Лукашенко назвал цену на российский газ в 2017 году

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" — 130 долларов долларов за тысячу кубометров.

При этом часть расходов Минска компенсирут за счет реэкспорта российской беспошлинной нефти.

"Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов (за тысячу кубометров — ред.) есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены, которую мы хотим и они (Россия — ред.) хотят", — сказал Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение.

В понедельник, по итогам переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор.

Белоруссия ежегодно будет получать 24 миллиона тонн нефти до 2024 года включительно. При этом, до 2019 года включительно 18 миллионов тонн будут перерабатываться на НПЗ, а шесть миллионов — "перетаможиваться". Пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет Белоруссии.