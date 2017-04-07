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Экономика

Новая модель рынка тепла - приток инвестиций в отрасль

20:3107.04.2017
(обновлено: 21:26 07.04.2017)
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ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Россия является мировым лидером по производству и потреблению теплоэнергии. Вместе с тем, сфера теплоснабжения находится не в лучшем состоянии: изношены производственные фонды, растет аварийность на теплосетях, отрасль непривлекательна для инвесторов. Энергокомпании недовольны регулированием тарифов и выступают за новую модель рынка тепла.

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia/ koldunova
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В декабре 2016 года в Госдуме в первом чтении был принят законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии. Новая модель должна привести к изменению взаимоотношений в отрасли и изменению подхода к формированию тарифов.

Для каждого региона будет установлен свой предельный тариф. Если существующий тариф на тепло в регионе окажется выше — он будет снижен, если ниже — поэтапно доведен до необходимого уровня. Власти полагают, что новая модель окажется выгодной как потребителям, так и участникам рынка.

Неэффективное теплоснабжение

По данным Минэнерго, сейчас в стране только 25% энергокотлов и 36% турбин моложе 30 лет. Потери тепла при производстве и передаче теплоэнергии в разы превышают показатели в развитых странах. При этом теплоснабжение по годовому обороту сопоставимо с 2,5% ВВП России (1,5 триллиона рублей) и составляет более 50% в платежке гражданина за ЖКУ.

Смеситель в ванной комнате. Архивное фото
© Fotolia/ Subbotina Anna
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Сейчас тарифы на тепло формируются по методу "затраты плюс". Такая система не стимулирует инвестировать в развитие отрасли, но способствует росту числа котельных с более дорогой выработкой тепла. По данным Минэнерго, с 2000 по 2011 годы число мелких котельных в стране выросло более чем на 20%, и более чем в 1,5 раза увеличилось число котельных на природном газе. Ежегодный пережог топлива составляет около 37 миллионов тонн условного топлива в год. Эти затраты, которых фактически можно избежать, "зашиты" в тарифах на тепло и электроэнергию.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис выступает на IV Инфраструктурном конгрессе Российская неделя ГЧП. 28 марта 2017
© РИА Новости. Александр Натрускин
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В некоторых регионах еще сохраняется проблема перекрестного субсидирования в тарифах на тепло. Например, часто для населения и прочих потребителей устанавливаются одинаковые тарифы, при этом высокий тариф котельных субсидируется для населения из бюджета, тогда как юридические лица оплачивают его полную стоимость.

Сами тарифы сильно отличаются по регионам: в Республике Алтай стоимость гигакалории достигает порядка трех тысяч рублей, в Иркутской области — меньше тысячи рублей. Такой разброс, по словам замглавы ФАС Виталия Королева, лишний раз доказывает, что в сфере теплоснабжения проблемы с эффективностью и с ними надо разбираться.

Активная фаза реформы

Поправки к закону "О теплоснабжении" Минэнерго предложило еще в 2013 году. К обсуждению новой модели тепла государство вернулось вновь в конце прошлого года — законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии был принят Госдумой в первом чтении.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ключевыми моментами новой модели являются механизм тарифообразования по принципу "альтернативной котельной" и формирование единой теплоснабжающей организации (ЕТО), ответственной за теплоснабжение в конкретном регионе.

В каждом регионе предполагается установить свой предельный уровень тарифа на тепловую энергию, сформированный по принципу "альтернативной котельной". То есть предельная стоимость 1 Гкал тепла по новой модели не должна превышать стоимость единицы тепла, произведенной на котельной, которую потребитель может построить сам.

С целью недопущения монопольного завышения цен государство предлагает сохранить за собой регулирование предельного уровня цен на тепло. Также предлагается установить ограничительные меры увеличения тарифов (графики доведения их до предельного уровня в течение 5-10 лет).

ЕТО, в свою очередь, будет являться единым окном, отвечающим за энергоснабжение в регионе — она станет закупщиком и поставщиком тепла и будет отвечать за качество энергоснабжения в целом. Дополнительно предлагается включать в соглашения с муниципальными властями добровольные обязательства ЕТО определять цены для потребителей ниже предельного уровня.

Взаимовыгодная модель

Ожидается, что формирование тарифов на тепло по методу "альтернативной котельной" даст возможность и средства для развития сферы теплоснабжения и строительства новых объектов.

Минэнерго рассчитывает на то, что эффект от реализации реформы для государства будет выражаться в повышении управляемости систем теплоснабжения и привлечении 2,5 триллиона рублей инвестиций в отрасль.

"Развитие смежных отраслей и импортозамещение (допвклад в ВВП не менее 660 миллиардов рублей). Увеличение налоговых поступлений более чем на 800 миллиардов рублей. Снижение ежегодной нагрузки на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения на 150 миллиардов рублей", — перечисляются в материалах Минэнерго результаты реформы для государства с пометкой, что расчеты приведены по данным на 2025 год в ценах 2013 года с учетом повсеместного внедрения новой модели.

С другой стороны, необходимо следить за правильностью формирования тарифа, предупреждает ФАС. Служба предлагает оставить за собой контроль за ценами и распределением тепла (то есть, у кого и по какой цене единая теплоснабжающая организация в населенном пункте покупает тепло).

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