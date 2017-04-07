В "Т Плюс" рассказали о потенциале роста эффективности теплоснабжения в РФ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Система централизованного теплоснабжения в России имеет потенциал роста эффективности до 50%, считает директор по экономике и тепловым узлам компании "Т Плюс" Александр Вилесов.

"Отрасль теплоснабжения созрела для масштабной инвестиционной реформы. По общей цепочке эффективность может составить от 40 до 50%", — заявил он РИА Новости.

В настоящее время Минэнерго РФ обсуждает новую целевую модель рынка тепла, которая позволит привлечь необходимые для обновления отрасли инвестиции. По подсчетам "Т Плюс", переход за 5-10 лет к современной системе теплоснабжения создаст прирост ВВП на 0,5-1%, включив в оборот только в теплоснабжении 4,5 триллиона рублей.

Реформирование отрасли предполагает не только оптимизацию в секторе производства и передачи энергии (переход на централизованное теплоснабжение и обновление теплосетей), но и одновременное повышение эффективности клиентской инфраструктуры — модернизацию учета поставок и потребления.

Группа "Т Плюс" — частная российская компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания занимает около 10% на рынке теплоснабжения.