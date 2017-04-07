На Ямале планируют создать хаб с долей более 15% СПГ на мировом рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Хаб с долей более 15% сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке планируется создать в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

Эти данные озвучил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в пятницу в ходе расширенного заседания коллегии министерства энергетики РФ, которое прошло в Москве. Совещание провёл министр энергетики РФ Александр Новак.

"Ямал является богатейшим местом по запасам газа. И, учитывая ресурсы полуострова Гыдан, на Ямале возможно производить более 70 миллионов тонн СПГ. В перспективе в регионе планируется создать хаб с долей более 15% СПГ на мировом рынке", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

Глава региона подробно рассказал о формировании Ямало-Ненецкой опорной зоны, об укреплении в последние годы пяти крупных центров нефтегазодобычи на Ямале. Акцентировал внимание на создании транспортно-энергетического узла глобального значения "Ямал СПГ", проинформировал о ресурсных возможностях полуострова Гыдан.

Так, компания "НОВАТЭК" совместно с партнёрами планирует запустить первую очередь завода в конце 2017 года. На проектную мощность в 16,5 миллиона тонн проект выйдет в 2019 году.

Кобылкин сообщил, что в настоящее время ведутся активные проектные работы по созданию нового центра добычи СПГ на полуострове Гыдан. О создании второго завода по производству сжиженного газа "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан уже заявлялось ранее. Его ресурсной базой станет Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение с запасами более 1,2 триллиона кубометров. Концепция проекта предполагает строительство комплекса на платформах в Обской губе вблизи береговой линии полуострова Гыдан. Подчёркивается, что модули нового завода планируется производить исключительно на российской верфи в Мурманской области.

"Это большое преимущество для отечественных производителей", — отметил Кобылкин.

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