Лукашенко призвал страны ЕАЭС не решать проблемы в одиночку

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что падение товарооборота в Евразийском экономическом союзе произошло из-за стремления стран-участниц решать экономические проблемы в одиночку.
Он утверждает, что "вместо того, чтобы вместе выбираться из этой ситуации… мы начали предпринимать действия для того, чтобы как-то в одиночку выбраться из этой ситуации".
Он заявил, что "это неправильно в этой ситуации… надо действовать вместе, вместе будет легче", — убежден он.
"Ну разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально. Это проблема, которая приводит… к противоречиям между нашими государствами, как это было, допустим, в Белоруссии и России… Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться?" — продолжил белорусский лидер.
"Должны работать все органы и структуры государственные, и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном", — заключил Лукашенко.