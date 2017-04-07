Лукашенко призвал страны ЕАЭС не решать проблемы в одиночку

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что падение товарооборота в Евразийском экономическом союзе произошло из-за стремления стран-участниц решать экономические проблемы в одиночку.

"Это взялось оттуда, что против России прежде всего ввели санкции. А Россия – это самое крупное и системообразующее государство в Евразийском союзе и ОДКБ. Она сегодня просела – и потянула нас следом за собой, особенно в Белоруссию… И Казахстан, в том числе еще не окрепший, не создавший свою индустриальную базу…", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир", стенограмма которого размещена на сайте президента Белоруссии.

Он утверждает, что "вместо того, чтобы вместе выбираться из этой ситуации… мы начали предпринимать действия для того, чтобы как-то в одиночку выбраться из этой ситуации".

"Россия начала прикрывать свой рынок где-то для неких промышленных товаров из Казахстана, Белоруссии. Казахстан, как обижаются киргизы, не пускает мясо, скот и другие товары на рынок Казахстана и вообще на евразийский рынок. То есть пытаемся уйти друг от друга и защититься в одиночку", — полагает Лукашенко.

Он заявил, что "это неправильно в этой ситуации… надо действовать вместе, вместе будет легче", — убежден он.

"Ну разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально. Это проблема, которая приводит… к противоречиям между нашими государствами, как это было, допустим, в Белоруссии и России… Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться?" — продолжил белорусский лидер.

"Должны работать все органы и структуры государственные, и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном", — заключил Лукашенко.