Глава СУЭК отмечает роль Минэнерго РФ в поддержке угольной отрасли

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские угольщики чувствуют поддержку Минэнерго РФ, что объясняет позитивные результаты работы отрасли, заявил генеральный директор АО Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский.

"Минэнерго оказало действенную поддержку всей отечественной угольной отрасли в 2016 году, который для нашей индустрии оказался напряженным, наполненным экстремальными колебаниями цен на мировом рынке. Мы чувствуем активную помощь министерства в решении стратегических и оперативных задач. Я думаю, этим во многом и объясняются результаты российских угольщиков — в 2016 установлены абсолютные рекорды и по добыче, и по экспорту". — сказал Рашевский журналистам по итогам прошедшей в пятницу Коллегии министерства энергетики.

По словам гендиректора, в угольной отрасли достигнуты существенные результаты по повышению безопасности труда, по импортозамещению, по укреплению присутствия отечественных компаний на ключевых экспортных рынках.

"Сейчас идет работа по внедрению наилучших доступных технологий — в том числе, и в сфере охраны окружающей среды. В Год Экологии, объявленный в России в 2017-м, это особо актуально", — отметил Рашевский.