Новак: запуск "Ямала СПГ" в полную силу увеличит долю РФ на мировом рынке

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Благодаря выводу завода "Ямал СПГ" на полную мощность Россия займет 8-9% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), сообщил министр энергетики России Александр Новак на заседании коллегии Минэнерго.

"Запуск проекта ("Ямал СПГ" — ред.) на полную мощность в дальнейшем позволит увеличить объем экспорта российского газа более чем на 10%, повысить долю РФ на мировом рынке СПГ до 8-9%", — сказал Новак.

Он напомнил, что в этом году на полуострове Ямал будет введена в эксплуатацию первая линия завода "Ямал СПГ". На полную мощность "Ямал СПГ" выйдет в 2019 году, сообщал ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Проект "Ямал СПГ" общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Планируется построить три линии. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).