Иркутским аграриям выплатят более миллиарда рублей господдержки в апреле

ИРКУТСК, 7 апр — РИА Новости. Более миллиарда рублей господдержки запланировано выплатить производителям сельхозпродукции Иркутской области в период проведения посевных работ, большая часть субсидий выделена из областного бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года запланировано выплатить средства государственной поддержки в размере 1 млрд 55 млн рублей, из них 376 млн рублей из федерального бюджета и 679 млн рублей — из областного", — сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

Министр пояснил, что средства будут направлены на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах. Всего в программу субсидирования входят 18 направлений деятельности.

С начала года производителям сельхозпродукции региона уже было выплачено 117 миллионов рублей. По словам Сумарокова, своевременная финансовая поддержка поможет аграриям эффективно провести посевную кампанию.

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