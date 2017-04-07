Сбербанк опроверг слухи о том, что продаст украинскую "дочку" не за деньги

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Сбербанк опроверг сообщения СМИ об отсутствии денежной составляющей в сделке по продаже дочернего банка на Украине.

"Информация о том, что в сделке по продаже ПАО "Сбербанк" (Украина) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей крупнейшей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Сбербанк ожидает закрытия сделки до конца первого полугодия 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.

"Новая газета" в пятницу сообщила, что по ее информации, в сделке отсутствует денежная составляющая, и оплата состоится путем передачи активов. Издание утверждает, что Гусельников в счет оплаты покупки передаст Сбербанку 98% акций Вятка-банка, земельный участок в Московской области, гостиницы "Хилтон Екатеринбург" и "Хилтон Можайск", а также рефинансируемые кредиты на общую сумму 23,4 миллиона долларов. Вятка-банк, как отмечает "Новая газета", является конкурентом Сбербанка в Кировской области.

Сбербанк продаст свой дочерний банк на Украине по цене ниже его капитала, сообщил 5 апреля глава Сбербанка Герман Греф. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал украинской "дочки" Сбербанка составлял 138,8 миллиона долларов.