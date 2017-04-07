Дворкович: нефтегазовые переговоры с Минском перешли в завершающую стадию

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Переговоры России и Белоруссии по нефтегазовому вопросу перешли в завершающую стадию, очередная встреча пройдет сегодня, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Буквально сейчас мы, надеюсь, завершаем переговоры с белорусскими партнерами. Базовые договоренности на три года вперед достигнуты, нам предстоит еще очень сложная работа по формированию общих рынков электроэнергии, газа, других видов продукции", — сказал Дворкович, выступая на коллегии Минэнерго РФ.

По его словам, в пятницу он намерен провести переговоры с белорусскими партнерами.

"Я должен буду скоро на переговоры с белорусами уехать, к сожалению, сложные партнеры, сложные переговорщики, но надеюсь, результат будет достигнут", — сказал он.