Дворкович назвал нерациональными ограничения Турции по зерну

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Введенные Турцией ограничения в отношении РФ по зерну нерациональны и ведут к потерям обеих сторон; лучше двигаться вперед, снимая взаимные ограничения, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы будем выходить (на переговоры – ред.) с позицией, что введенные нашими партнерами ограничения нерациональны и ведут к взаимным потерям. Лучше двигаться вперед конструктивно, снимая взаимные ограничения", — сказал Дворкович.

Ранее в пятницу он сообщил, что Россия и Турция могут провести встречу по зерновому вопросу в течение двух недель.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.